◆バレーボール男子世界選手権第４日（１５日、フィリピン・マニラ）１次リーグ（Ｌ）が行われ、Ｇ組で世界ランク７位の日本が同９位のカナダと対戦する。１３日の１次Ｌ初戦で世界ランクで格下のトルコにストレート負けを喫した日本。組で上位２チームが進む決勝トーナメントには２連勝しかない。カナダとは過去の対戦成績で４３勝２５敗。決して侮れない相手となっている。主将の石川祐希（ペルージャ）はトルコ戦後に