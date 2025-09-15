陸上の世界選手権東京大会は１５日、男子マラソンが国立競技場を発着するコースで行われ、マラソン２回目の近藤亮太（三菱重工）が２時間１０分５３秒で日本勢最高の１１位に入った。２月の大阪マラソンで日本歴代５位、初マラソンの日本最高となる２時間５分３９秒をマークして、日本勢トップの２位となり、世界選手権の初の代表切符を手にした。暑さの中で、２時間２〜３分台の自己ベストを持つアフリカ勢が後半に相次いで