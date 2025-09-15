カブスの今永昇太投手（３２）が１４日（日本時間１５日）の本拠地レイズ戦に先発し、５回６安打、３失点、無四球、９奪三振の好投を見せたが、勝敗はつかず、２年連続の２桁勝利はお預けとなった。初回に２者連続アーチを浴びる苦しい立ち上がりとなったが、「これ以上、点を取られないために何をすべきかを考えた。５回３失点で試合が作れているのか、というとクエスチョンがつく。でもチームが少しでも勝つ可能性があるように