YouTuberのヒカルさんが2025年9月14日、5月に「交際0日婚」で電撃入籍を発表した元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの「進撃のノア」さんとの「オープンマリッジ」を宣言した。「僕たちはオープンマリッジとして生きていきます」ヒカルさんは、5月31日にノアさんと「交際0日婚」での結婚を発表した。動画では、デートの様子やノアさんの花嫁修行の様子などを公開している。そうしたなか、9月14日の動画でヒカルさんは、「数