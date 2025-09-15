メ～テレ（名古屋テレビ） 3連休最終日の15日、東海地方は強い日差しが降り注ぎ、厳しい残暑となっています。 東海地方は朝から次第に晴れ、すでに気温が35℃近くまで上がっている所があります。 「暑い。体の内側から暑くなる感じ」(街の人) 「だいぶ涼しくなったがまだまだ暑い」(街の人) 15日の最高気温は名古屋で36℃のほか、豊田や岐阜、多治見や桑名などで35℃の予想です。 愛知県と三重県には、熱中症警戒