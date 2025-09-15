サッカーの明治安田J2リーグ・モンテディオ山形は14日夜、ホームで富山と対戦、3対0で快勝し、今シーズン2度目の連勝を果たしました。リーグ13位のモンテディオは昨夜、ホームでリーグ18位の富山と対戦。モンテディオは前半からゲームの主導権を握ります。前半25分。国分のクロスに反応したディサロが左足でボールを流し込みゴール！先制点を挙げます。さらに、前半4