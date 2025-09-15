警視庁警視庁東京空港署は15日までに、羽田空港の手荷物検査で乗客がトレーに置いた現金9万円を盗んだとして、窃盗の疑いで東京都大田区、保安検査員松本龍容疑者（21）を逮捕した。署によると「8月ごろから70〜80件、計150万円くらい盗んだ。スリルを楽しむためだった」と供述しており、署が詳しく調べる。逮捕容疑は今月13日午後6時25分ごろ、国内線の検査場で、30代男性がポケットなどから取り出してトレーに置いた紙幣（9