両親、元夫、親友と、身近な人を見送ってきた詩人の伊藤比呂美さんは、長年、お経の現代語訳に取り組んでいます。一方、鈴木秀子さんはシスターとして、これまで多くの人の死に寄り添ってきました。宗教の垣根を越えて、人が生きること、死ぬことについて語り合います。（構成：篠藤ゆり撮影：岸隆子（Elenish））【写真】詩人として伊藤さんはあるコンプレックスがあったそうで…* * * * * * *人は必ず「死」を迎える伊藤はじ