»î¹ç¸å¤Ë¤Ò¤ÈÌåÃå¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¤òÍÊ¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸½ÃÏ£¹·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè£´Àá¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢£±¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î½ªÈ×¡¢µ×ÊÝ¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎDF¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Ë¸åÊý¤«¤é±¦Â­¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¡Ê¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¡Ë¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ÆÅÝ¤ì¤¿¡£¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯µ¯¤­¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¡£¤½¤Î¸å¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤·¤Æ¤ä¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿