上越市で10日午後に発生した突風について、気象庁は積乱雲から空気が流れ出す「ダウンバースト」か「ガストフロント」の可能性が高いと発表しました。 突風は、10日午後3時ごろに上越市三和区や清里区などの広い範囲で発生。2人がケガをしたほか、建物の屋根や外壁が飛ぶなど複数の被害がありました。 気象庁は、発生翌日から機動調査班による現地調査を実施。その結果、突風の原因について発達した積乱雲から下降気流