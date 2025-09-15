NPB(日本野球機構)は15日の公示を発表。ヤクルトは青柳晃洋投手を1軍登録し、アビラ投手を登録抹消しました。青柳投手は、阪神で2度の最多勝と最高勝率を獲得するなど活躍し、昨オフにポスティングシステムでMLBフィリーズとマイナー契約しました。しかしマイナー通算23試合登板で1勝3敗、防御率7.22と苦しみ、日本時間24日に自由契約に。そして7月31日にヤクルトが獲得。ローテーションを担う活躍が期待され、約１か月半2軍で調整