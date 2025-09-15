NPB(日本野球機構)は、15日の公示を発表。西武は、先発予定の與座海人投手を登録しました。與座投手は、今季は13試合に先発登板し、防御率2.89で6勝3敗。前回登板の3日楽天戦では5回2失点で6勝目を挙げました。この日は敵地での日本ハム戦に先発します。