「パドレス９−７ロッキーズ」（１４日、サンディエゴ）パドレスが逃げ切り、ナ・リーグ西地区首位のドジャースを２・５ゲーム差で追走。ダルビッシュ有投手が六回途中３失点で４勝目をマークした。試合後、球団はニューヨークへ移動する様子を公開した。タティスはスタイリッシュに決めた姿を披露し、休養日となったマチャドはシックでオシャレなカバンを手に球場を出発。２点リードの最終回を３連続Ｋで締めた守護神・スア