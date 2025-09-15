「陸上・世界選手権・女子４００メートル障害予選」（１５日、国立競技場）ＴＢＳの中継で佐々木舞音アナウンサーが実況を務めた。今大会ＴＢＳは４人の女性アナウンサーを実況に抜てきしており、前日の女子１００メートル障害は上村彩子アナウンサーが担当。女性アナウンサーの実況は１９９７年アテネ大会以来２８年ぶりとなっている。「雲の隙間から照りつける日差しが会場の気温を上げています。国立競技場内の熱気も高ま