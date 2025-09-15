【北京＝照沼亮介】中国国家統計局は１５日、８月の主要経済統計を発表した。企業の生産活動を示す鉱工業生産は前年同月比５・２％増で、７月の５・７％増から鈍化し、２か月連続で伸び率が縮小した。中国は８月中旬に米国と相互にかけ合っている追加関税の一部停止期限を９０日間延長したが、米国が引き続き中国からの輸入品に３０％の追加関税を課しており、輸出企業に逆風となったとみられる。内需の動向を示す小売り売上