奄美大島で初めて、海外のプロオーケストラによる公演がありました。 奄美市の奄美川商ホールで公演したのは、イタリアの「モデナ・パヴァロッティ歌劇場フィルハーモニー」です。 大阪・関西万博でのコンサートにあわせて奄美大島を訪れました。 奄美大島で海外のプロオーケストラが公演するのは初めてで、1300人を超える観客が美しい旋律に聞き入っていました。 (奄美大島の高校生)「