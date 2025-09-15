リーダーの役割の最も大きな仕事は決めることだ。どの方向に向かうのか、誰に任せるのか、進むのか撤退するのか、決めることは数多くある。そして、決めると書かれたカードがあるならば、その裏側には、責任と書かれているはずだ。そのカードを切った先には、多くの人の人生や命がかかっている。 さて、10年前、ダボス会議とご縁が深かった頃、国や地域によってリーダーの決める覚悟に違