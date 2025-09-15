プロ野球・広島は15日の公示で玉村昇悟投手を登録し、アドゥワ誠投手を抹消しました。玉村投手はここまで15試合で4勝8敗、防御率4.31の成績。前回登板は8月10日の中日戦では5回4失点で黒星。この日はヤクルト戦に先発予定で、約1か月ぶりの1軍登板です。アドゥワ投手は今季4試合で0勝3敗、防御率5.21の成績。前日のヤクルト戦は守備の乱れもあり、6回5失点(自責点は2)の内容でした。