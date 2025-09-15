阪神の桐敷拓馬投手（26）が、15日の公示で出場選手登録を外れた。直近では13日の巨人戦に4番手として7回から登板。連打を浴びるなど、1死二、三塁のピンチを背負って降板していた。ここまで43試合に登板し、防御率は2.84だった。代わりにきょう15日の中日戦で先発する、ニック・ネルソン投手を出場選手登録。今季2度目の先発に挑む。