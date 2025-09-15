１４日に愛知・ＩＧアリーナで行われたボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチで、ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝に３−０の大差判定で下し防衛を果たした、井上尚弥（３２）＝大橋＝が１５日、自身のＸを更新。「キャリア最大の強敵」と位置づけた相手を完封した一戦から一夜明け、「９月１４日名古屋ＩＧアリーナ、昨日はとても濃密な３６分間だった。相手がムロジ