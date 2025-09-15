関西空港で１２日夜、貨物室からの出火を示す警報が表示された米ユナイテッド航空機が緊急着陸したトラブルで、国の運輸安全委員会は１５日、貨物室を調べたところ「燃焼の痕跡はなかった」との結果を明らかにした。高橋充・航空事故調査官が同日、関空で報道陣の取材に応じた。航空事故調査官２人がトラブル発生の翌１３日から調査を始め、１４日に機体の貨物室を目視で調べた。ススなどの燃焼の痕跡はなかったとし、関係者へ