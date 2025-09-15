雷が木を伝って集合住宅の2階へ――。関東などを記録的大雨が襲った11日午後、東京都立川市の集合住宅で発生した火災は、誰も予想できなかった“横からの一撃”によって引き起こされた可能性がある。専門家も驚く、雷が引き起こした意外な現象とは。なぜ2階が火災？落雷の意外な恐ろしさ撮影者：早く早く！消火してよ大粒の雨が降りしきる中、燃え盛る炎と、うねる黒煙。Mr.サンデーが入手したこの映像に映るのは、東京などを記録