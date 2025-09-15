今回は、彼氏の弟に伝えられたショックな出来事について、エピソードを紹介します。彼氏にデートをドタキャンされ…「私には2年前から交際している彼氏がいます。私は今年30歳なので、そろそろ結婚したいんですが、彼氏からそういう話は一切なく……。そんなある日、仕事帰りに彼氏とデートの予定でしたが、彼氏にドタキャンされたんです。そこで残業して帰ろうとしたら、彼氏の弟に遭遇。彼氏の弟の会社は私の会社と同じビルにあ