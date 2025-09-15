今月18日に発表される最新版のFIFAランキングで、アルゼンチンが約2年半にわたって守り抜いてきた首位の座から陥落するようだ。スペイン『マルカ』が伝えている。アルゼンチンは今月、北中米W杯南米予選でベネズエラに3-0で勝利したが、エクアドルに0-1で敗戦。3月の時点でW杯出場を決めていたこともあり、以降の4試合で2勝1分1敗と大きく成績を落としていた。その結果、北中米W杯予選がスタートした欧州勢の猛追を受ける形