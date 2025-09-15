ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番DH」で先発出場。6打数1安打で連続出塁を19試合に伸ばすとともに、シーズン自己最多となる135得点を記録した。試合は10ー2でドジャースが勝利し、地区優勝マジックを10とした。 ■昨季樹立した自己最多を更新 前日に今季49号を放った大谷は2年連続50本塁打に王手をかけて臨んだが、この日は6打数1安打でノーア&#