国際電話を利用した特殊詐欺被害が増えていることから、警察は国際電話の利用休止手続きを支援する取り組みを進めています。 ■髙橋泉アナウンサー 「三条市役所の一角に設けられたのは、国際電話の利用休止の申し込みができる特設ブースです。」 用紙に電話番号や名前などを記入し申し込むと、海外からの不審な電話をブロックできます。警察によりますと、県内では2025年8月末までに国際電話を使った特