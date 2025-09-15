ツアー初優勝した17歳のイバ・ヨビッチ＝14日（ゲッティ＝共同）女子テニスのグアダラハラ・オープンは14日、メキシコのグアダラハラでシングルス決勝が行われ、17歳のイバ・ヨビッチ（米国）がエミリアナ・アランゴ（コロンビア）に6―4、6―1で勝ってツアー初優勝した。（共同）