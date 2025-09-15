名古屋で連続不審火。ポストとごみ箱が焼けました。 【写真を見る】名古屋市内で不審火相次ぐ 住宅玄関の郵便ポストと100メートル程離れた会社に置いてあった自販機のごみ箱が焼ける ポストには火のついたタオル 警察によりますときょう午前6時半ごろ、西区八筋町の住宅で玄関の郵便ポストが燃えているのを住人の男性が発見し110番通報しました。 郵便ポストには火のついたタオルが詰められていて、男性が自ら火を消し、