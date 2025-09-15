イスラエル軍の攻撃を受けて炎に包まれる建物＝１４日、パレスチナ自治区ガザ地区/Yousef Al Zanoun/AP（ＣＮＮ）イスラエル軍は１４日、パレスチナ自治区ガザ地区ガザ市の住民に対して退去するよう警告した後、複数の高層ビルを攻撃した。イスラエルが住民に対してガザ市からの完全撤退を指示するなか、同市に対する破壊活動が続いている。情報筋によれば、今回の攻撃は、イスラエルのネタニヤフ首相による閣僚会合を前に実施され