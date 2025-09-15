陸上の世界選手権３日目（１５日）、東京・国立競技場発着で行われた男子マラソンで近藤亮太は（２５＝三菱重工）２時間１０分５３秒で日本勢トップの１１位で終えた。スタートからゆったりとした展開となった中で、先頭集団で好位置をキープ。３０キロ付近で集団から一度は離脱するが、再び先頭集団に追いついた。３８キロ付近のペースアップには対応できずも、最後まで粘ってゴールに飛び込んだ。レース後には「やっと終わっ