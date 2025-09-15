全日本プロレス１５日の後楽園大会で、長尾一大心さん（享年２１）の追悼式が行われた。長尾さんは５月３１日に巡業バスと接触。腹部圧迫による外傷性ショックのため、集中治療室で治療を続けてきたが、７日に帰らぬ人となった。この日の会場には献花台が設けられ、多くのファンが花を手向けた。第１試合前に大型モニターに長尾さんの写真が写し出されると、各選手が囲んだリングに宮原健斗が遺影を持ち、鈴木秀樹が遺灰を抱