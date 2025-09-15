平井 大が、今年7月21日(月・祝)の海の日に合わせて制作した新曲「このオンガクと共に」を9月24日(水)に配信リリースすることが決定した。この楽曲は当初リリース予定はなく、ラジオでのオンエアと、平井 大のSNSを通して期間限定の無料配布という形でのみ聴くことができた楽曲。鵠沼海浜公園にて開催された「MURASAKI SHONAN OPEN 2025」のフリーライブでも披露されたほか、自身のInstagramにも弾き語り映像が投稿されており、リ