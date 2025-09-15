LIL LEAGUE¤¬¡¢7·î¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿¿²Æ¥Î²Ö²Ð¡×¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¡ÖLIKE A MOVIE¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¿ÍÀ¸¤ò±Ç²è¤ËÎã¤¨¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÃ¯¤â¤¬±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¡É¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢¿§¤¢¤»¤¿Æü¡¹¤âÁ¯¤ä¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤«¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤ÊLIL LEAGUE¤ÎÆü¾ï¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£