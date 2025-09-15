Ta_2 (鈴木達央)がOLDCODEX活動終了から約5年ぶりに、SHINKIRO&Co.として音楽活動を本格再開することは既報のとおり。このたび新音源の詳細が発表となった。タイトルは「インビジブル」。スタジオ収録の3曲に加え、6月17日および18日に東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで行われたファンミーティング＜空中楼閣のラボラトリ＞よりライブデモ音源2曲を含む全5曲収録の音源となる。これら楽曲の全ては、現在のTa_2の音楽的指向が