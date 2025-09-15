タレントの指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「≠ＭＥ」が１５日、都内で映画「≠ＭＥＴＨＥＭＯＶＩＥ‐約束の歌‐」大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。２月にさいたまスーパーアリーナで開催した６周年コンサートの模様や舞台裏を収録したドキュメンタリー作品。公開から約３週間がたち、周囲の反響について本田珠由記は「地元の友達が見たよって報告してくれた。その感想全部がうれしかったです」と笑顔