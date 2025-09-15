日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）が１４日に放送され、けが療養中のお笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一がスタジオ出演した。７月に同局が定例会見でベトナムロケ中に中岡が尻を強打しけがを負ったことを公表し謝罪。同局によると、中岡はモーターボートを使用した人気動画の再現に挑戦したところ尻を強打。第２腰椎圧迫骨折疑いと診断された。ロケは中止となったがベトナム