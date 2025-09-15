◆大相撲秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）西序二段２２枚目・岡田（高田川）が白星発進した。体重が約３０キロ重い東同２３枚目・黎大丸（式秀）に立ち合いで低く当たり、一直線に押し出した。「押し相撲しかしてないので。（師匠の高田川）親方に言われた通り、正面から真っ向勝負にいった」と、会心の勝利となった。７月の名古屋場所は場所直前に胃腸炎で体調を崩し、体重が激減した。一番相撲を休場するなど２勝４