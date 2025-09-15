メ～テレ（名古屋テレビ） 12日の記録的な大雨で水没した三重県四日市市の地下駐車場では、15日も排水作業が続いています。 四日市市では9月12日夜、1時間の雨量としては観測史上最大となる123.5mmの猛烈な雨が降り、市の広い範囲で浸水し、駅前の地下駐車場が水没しました。 地下駐車場の排水作業は夜通しで行っていて、被害から3日たった15日も続けられています。 「地下2階の天井が見えないくらい水が入っている