資料香川県空撮 香川県が県内の100歳以上の高齢者の数を取りまとめました。（2025年9月15日時点の年齢を同9月1日時点で集計） 県のまとめによりますと、県内の100歳以上の高齢者は1031人で（去年比＋48人）、内訳は男性が141人、女性が890人となっています。 最高齢者は多度津町の女性、林ツタヱさんの111歳です。 人口10万人当たりの100歳以上の人数は、全国の80.58人に対し香川県は112.43人です。