Threadsに投稿された一つの願いが、大きな反響を呼んだ。 【画像】親子の絆が伝わってきます…投稿に寄せられた生成AI画像 現実世界では叶わなかった「亡き夫が次男を抱っこする姿を見たい」。 そして「子どもたちと旦那の集合写真を見たい」。 そのたったひとりの想いが、たった一つの投稿が、瞬く間に拡散され、多くの人の心を動かした。 その願いに応えたのは、AIを得意とするいわゆる加工職人たちだった。 コメント欄に