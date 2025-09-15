第39回日本一どでカボチャ大会香川・土庄町14日 香川県の小豆島でカボチャの重さを競う大会が開かれ、2025年も数百kgものカボチャが並びました。 ズラリと並ぶ大きなカボチャ。2025年で39回目、毎年9月に行われる「日本一どでカボチャ大会」です。 2025年は香川県や岡山県など合わせて10の都府県から37人が参加し、自慢のカボチャを持ち寄って重さを競いました。 あまりの重さに手で運べないカボチャ