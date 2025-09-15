北朝鮮が15日、「国家の最高法、基本法に永久に固着された朝鮮民主主義人民共和国の核保有国地位は不可逆的なものだ」と明らかにした。オーストリア・ウィーンの北朝鮮代表部はこの日、朝鮮中央通信に公開した公報文を通じて「現地位を変更させようとする任意の試みも徹底的に反対、排撃する」とし、このように述べた。最近ウィーンで開催された国際原子力機関（IAEA）理事会で、米国代表は「米国は北朝鮮の完全な非核化に引き続き