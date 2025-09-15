山形県天童市で12日に発生した車同士の衝突事故で意識不明の重体となっていた市内の72歳の女性が14日、死亡しました。死亡したのは、天童市蔵増の無職・斎藤孝子さん（72）です。警察によりますと、斎藤さんは12日午後6時過ぎ、天童市蔵増の県道の十字路交差点で、軽トラックを運転し北に向かって走行していたところ左側から来た乗用車と出合い頭に衝突しました。斎藤さんは意識不明の重体で病院に搬送されましたが、14日午後4時30