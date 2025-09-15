神奈川・横須賀市の住宅で14日夜、90歳の母親を包丁で刺し殺害した疑いで、59歳の男が逮捕された。無職の久保元夫容疑者（59）は14日夜、横須賀市大津町の自宅で同居する母親の五百子さん（90）の胸を包丁で刺すなどして殺害した疑いが持たれている。警察によると14日午後9時半ごろ、久保容疑者から「母を殺してしまった」と通報があり、警察官が駆けつけたところ、布団の上で五百子さんが倒れていたという。久保容疑者は寝ていた