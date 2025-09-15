きょうは日差しの出る所が多くなりますが、前線の影響で関東など東日本の一部で雲が広がりやすいでしょう。午後は山沿いや内陸を中心に、局地的ににわか雨や雷雨がありそうです。東京都心も夜は、わずかながら通り雨の可能性があります。また、南から前線に向かって、蒸し暑い空気の流れ込みが続くため、きょうも各地でこの時期としては気温が高くなります。特に日差しが出る時間が長い、東海や近畿では35℃以上の猛暑日になる所も