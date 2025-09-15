【北京共同】中国国家統計局が15日発表した8月の主要統計によると、消費動向を示す小売売上高は前年同月比で3.4％増加した。伸び率は7月より0.3ポイント鈍化した。政府は消費刺激策を実施しているが、米中貿易摩擦の激化への懸念が続く中、他の統計も景気の減速傾向を示した。政府が買い替え促進策を実施している家電類は14.3％、スマートフォンなど通信機器は7.3％それぞれ増えた。いずれも伸び率が前月より鈍化した。同時