15日は、あの歴史的な実業家にゆかりのある「文化財」の話題です。埼玉・入間市にある「旧黒須銀行」。市の指定文化財にも登録されています。この「旧黒須銀行」は明治33年に設立され、創業時に顧問を務めていたのが、一万円札にも描かれている実業家・渋沢栄一です。その縁もあって、渋沢栄一の一万円札が発行された時は盛大にイベントも開かれました。そんな歴史的な建物も2025年で築116年。現在復元修理の工事中です。その事業