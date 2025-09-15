羽田空港の手荷物検査中に乗客の荷物から現金を盗んだ疑いで、保安検査員の男が逮捕されました。保安検査員の松本龍容疑者（21）は13日、羽田空港の検査場で乗客の手荷物から現金9万円を盗んだ疑いが持たれています。松本容疑者はトレーにある手荷物を整えるふりをして、トレーに置かれた乗客の現金を盗み配置を交代する際にトイレの個室に移動して、トイレットペーパーの芯の中に現金を隠していたということです。松本容疑者は「