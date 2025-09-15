ジンエアーは、高松〜ソウル/仁川線を対象としたプロモーションを9月15日から23日まで開催する。運賃が片道は2,500円、往復は5,000円割引となるクーポンを配布する。搭乗期間は9月15日から12月21日まで。クーポンは予約時にプロモーションコード「25TAK09」を入力することで適用される。さらに抽選でロッテワールドフリーバスやSEOUL SKY入場券をプレゼントするほか、全員にロッテホテルソウルの15％割引も提供する。