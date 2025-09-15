ノースアトランティック航空は、オスロ・ストックホルム〜プーケット線を開設する。ストックホルム〜プーケット線は12月4日から、オスロ〜プーケット線は12月8日からそれぞれ週1往復を運航する。機材はボーイング787-9型機を使用する。手頃な冒険と温暖な気候を求めるスカンジナビアの旅行者の需要を見込んでいる。ノースアトランティック航空は、マンチェスター〜バンコク線を11月26日に開設することをすでに発表している。■ダイ